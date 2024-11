Ilgiornaleditalia.it - L’Anpi vede Mussolini nel Gran Sasso: Ma è davvero lui?

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Allarmi! Allarmi! I Monti son fascisti, terror dei comunisti! Per i partigiani (di oggi), anche una montagna puó essere fascista: altro che fischia il, l’associazione nazionale dei partigiani composta da 130.000 iscritti di cui forse una decina è ancora in vita per ricordare la l