Ladro di bagagli all'aeroporto: bloccato dopo la fuga

Non c'è pace nemmeno per chi arriva all'. Un cileno di 50 anni, infatti, ha approfittato di un momento di distrazione di un passeggero, gli ha rubato la borsa ed è scappato verso l'esterno del Terminal 3. A bloccarlo - e arrestarlo - i carabinieri della CompagniaRoma Fiumicino.