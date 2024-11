Fanpage.it - La Vespa soror arriva in Europa: chi è il calabrone gigante meridionale che minaccia ecosistemi e agricoltura

Leggi su Fanpage.it

La, nota anche come, èta in. L'avvistamento è avvenuto in Spagna dove i ricercatori hanno trovato due femmine operaie. Questa specie invasiva può causare numerosi danni all'ecosistema e all'