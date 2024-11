Sbircialanotizia.it - La Superluna Piena del Castoro: Uno spettacolo naturale imperdibile

Leggi su Sbircialanotizia.it

15 Novembre 2024 – Allora, eccoci qui. Oggi il cielo ha deciso di darci qualcosa di unico. Non è una di quelle cose normali, no, è uno di quei momenti che ti fa alzare lo sguardo, ti ferma, e ti lascia a bocca aperta a guardare l’infinito. Parliamo delladel. E non .