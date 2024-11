Firenzetoday.it - La strada transennata da otto anni che mette a rischio i ciclisti /FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Quelle transenne sono lì da almenoa causa delle radici sporgenti degli alberi ma non è stato fatto niente per cercare di toglierle. Per gli automobilisti, i motorini ma soprattutto le biciclette è un punto pericolosissimo.