Laverita.info - La sinistra ora abbraccia i complotti: «I plutocrati ci vogliono dominare»

Dopo aver bollato come folle cospirazionista qualsiasi avversario politico, la stampa progressista si ritrova ad accusare Musk di oscuri piani per «sacrificare le masse». Ma non erano fantasie paranoiche da curare?