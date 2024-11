Lopinionista.it - “La salute al centro” su Tv2000 per l’Annual Meeting 2024 di Medici

ROMA – Play2000, la piattaforma streaming die inBlu2000, sabato 16 novembre ore 11.30, trasmette in diretta da Torinodicon l’Africa Cuamm dal titolo “Laal. Per il futuro di tutti” condotto da Paola Saluzzi. L’evento in onda anche susabato 23 novembre alle ore 16.Un appuntamento che vuole porre l’attenzione sul diritto alle cure e allaper tutti, soprattutto per i più fragili in Africa. Un viaggio, dal ritmo coinvolgente e dinamico, tra testimonianze dall’Africa e voci sul palco, in un crescendo di emozioni e spunti di riflessione attorno a un impegno che si rinnova da oltre 70 anni.Play2000 può essere scaricata gratuitamente dai principali App store, smart tv o visibile attraverso il sito play2000.it.L'articolo “Laal” superdiL'Opinionista.