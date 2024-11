Brindisireport.it - La pasticceria "Virgola" i suoi "ragazzi speciali" ottengono un altro successo

Leggi su Brindisireport.it

SAN VITO DEI NORMANNI - ", una storia che continua." è unadi San Vito Dei Normanni che ha già ricevuto il plauso del presidente Mattarella (in questo articolo viene raccontato come abbia ottenuto l'onorificenza al merito). Ora arriva un'altra grande soddisfazione, come.