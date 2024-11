Tarantinitime.it - La nave Gemma attracca al porto di Taranto

Tarantini Time QuotidianoAcciaierie d’Italia in AS annuncia oggi l’attracco dellaal IV sporgente deldi. Tra le più grandi al mondo possedute da un’acciaieria, laVLOC (Very Large Ore Carrier) di 330 metri di lunghezza e 57 metri di larghezza era partita da Singapore il 9 settembre 2024 dopo essere rimasta bloccata per oltre 3 anni dal 2020 e ha fatto il suo arrivo nella rada delgià l’8 novembre, coerentemente con il programma operativo prefissato da AdI in AS.Completato l’attracco, si procederà con lo scarico delle oltre 300.000 tonnellate di materia prima prelevata in Brasile per alimentare la produzione del sito siderurgico di. Questo arrivo rappresenta un passo importante per garantire continuità, affidabilità ed efficienza nell’approvvigionamento di materia prima del sito produttivo.