Lidentita.it - La guerra delle caldaie: “Rischio infrazione, stop agli incentivi”

Leggi su Lidentita.it

, c’è chi dice no: con la Legge di Bilancio 2025 all’esame della Camera il governo li rinnova per lea gas ma c’è chi denuncia che in questo modo “espone l’Italia aldi incorrere nell’ennesima procedura diper le mancate aderenze alle norme europee (il Regolamento 2017/1369 e la Direttiva 024/1275) . La: “” L'Identità.