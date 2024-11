Salernotoday.it - La Dieta Mediterranea come Patrimonio Unesco compie 14 anni: tre giorni di celebrazioni tra Pollica e Acciaroli

Leggi su Salernotoday.it

Alle porte del weekend, il borgo cilentano disi prepara a ospitare la seconda tappa del Global Summit “n Diet s the Future - A journey on fertility, longevity, and prosperity”. L’evento, nato per celebrare lae i suoi benefici per la salute e l’ambiente.