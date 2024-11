Casertanews.it - Kfc apre il nuovo locale nella strada della movida

Leggi su Casertanews.it

Kentucky Fried Chicken cresce ancora in Campania e aumenta la sua presenza sul territorio con unristorante a Caserta, in via Ferrante 39/41/43, nel cuore del centro storico. Iloggi, 15 novembre.Sale cosi? a 10 il numero di insegneregione, mentre sono 104 quelle.