Fanpage.it - Jacqueline Luna Di Giacomo: “Il figlio con Ultimo non è capitato. Famiglia non è vincolo, è senso d’appartenenza”

Manca poco al parto diDie, in un'intervista, la compagna diparla del desiderio di diventare madre da giovane: "La considero una fortuna. Il bambino l’abbiamo cercato, ma è arrivato subito". E sull'educazione: "Sarà bilingue come me, è importante che impari a rispettare le donne".