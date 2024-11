Spazionapoli.it - Italia-Francia U21, Ambrosino show: gol e assist spettacolare per Casadei (VIDEO)

Leggi su Spazionapoli.it

Da pochi minuti è terminata la sfida traUnder 21. A farla da protagonista è stato ancora una volta Giuseppe, talento di proprietà del Napoli. La sosta per le Nazionali fa sorridere il Napoli. Oltre ai soliti noti, nelle ultime ore, a brillare è stato un giovanissimo attaccante di proprietà del club azzurro. Si tratta di Giuseppe, ormai noto per le sue qualità e non solo. Il classe 2003 si è messo in mostra nel match appena terminato traUnder 21 che si è concluso sul punteggio di 2-2.La gara è stata, ma ad entusiasmarla ancor più sono state proprio le giocate di Giuseppe. Quest’ultimo, si è reso protagonista di unpere di una rete che aveva portato il momentaneo 2-0 a favore degli azzurri.