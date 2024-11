Viterbotoday.it - Investito mentre aspetta l'autobus: trasportato d'emergenza in eliambulanza

Leggi su Viterbotoday.it

Un uomo è stato travoltoattendeva il pullman. L'incidente si è verificato questa mattina a Canino, lungo la strada Castrense. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in una piazzola di sosta in attesa del bus quando è stato colpito da un’auto per motivi ancora da chiarire.