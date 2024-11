Superguidatv.it - Intervista a Gaia Messerklinger, protagonista di Don Matteo 14: “Un ritorno di Terence Hill? Ne vedremo delle belle”

Leggi su Superguidatv.it

Momento d’oro per. L’attrice è unanuove protagoniste di Don14, fiction che va in onda su Rai1. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato sul suo ruolo e su un possibilediall’attrice, la PM in Don14Dopo aver interpretato Moana in Supersex,è ora la pm Vittoria Guidi in Don14. La donna è stata legata in passato con il capitano Diego Martini ma ora è in procinto di sposarsi con un altro uomo. Noi di SuperguidaTv l’abbiamo incontrata alla prima de Il Gladiatore 2 che si è tenuta all’Auditorium del Parco della Musica di Roma. La pellicola arriva quasi 25 anni dopo il kolossal che vinse ben cinque premi Oscar.Cosa ti aspetti da questo film?“Mi aspetto un grandissimo film perché sono molto affezionata al primo.