Inter 13 rigori in Serie A al Napoli ne negano 6 | il report completo sugli arbitraggi

L’analisi delle decisioni arbitrali nelle prime dodici giornate di campionato Non positivo il bilancio arbitrale. Sono 31 le partite condizionate da errori arbitrali di ogni sorta. Nonostante il VAR la situazione arbitrale non è migliorata. Dopo le tante polemiche innescate la passata stagione sulla vittoria dell’dai social rossoneri e juventini, ci si aspettava un avvio di stagione più tranquillo dal punto di vista arbitrale.Meno male che non si lamentarono i napoletani ma i 13assegnati all’(appena 4 contro) non sono stati ancora digeriti dalle parti di Torino e dalla Milano rossonera. Certo, gare comediretta da Massa,– Udinese, Genoa –– Verona, solo per ricordarne qualcuna, restano a lungo nei ricordi per gli straordinariche tanto le hanno contraddistinte e condizionate.