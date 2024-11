Napolitoday.it - Iniziano i lavori per il parco urbano di via Manzoni

Leggi su Napolitoday.it

Inaugurato ufficialmente il cantiere dell’ ex area Morgese in via, nell’ambito del grande progetto di rigenerazione finanziato con oltre 3 milioni di euro provenienti dal PNRR. La cerimonia alla presenza del Sindaco Giorgio Zinno, del Prefetto di Napoli Michele di Bari.