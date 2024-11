Anconatoday.it - Incidente tra due auto, coinvolto anche un bambino di 4 anni. Una ragazza finisce all'ospedale

Leggi su Anconatoday.it

FALCONARA MARITTIMA – Nelle scorse ore a Castelferretti, più precisamente in via Giordano Bruno, un tamponamento tra due mezzi ha richiesto l’intervento della Croce Gialla. Così unadi 23è stata così portata per precauzione al pronto soccorso di Torrette. Le sue condizioni non.