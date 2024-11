Lapresse.it - Incidente sul lavoro in Kentucky, i vigili del fuoco salvano un uomo sotto le macerie

Leggi su Lapresse.it

deldelhanno salvato un operaio edile rimasto intrappolatoledopo il crollo del cantiere in cui stava lavorando nella città di Louisville. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per alcune ore e sono andate in onda sulle emittenti televisive locali che le hanno riprese in diretta. L’operaio è caduto nel vuoto ed è rimasto schiacciato dai detriti a circa tre metri e mezzoterra. Una volta estratto dalle, l’è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.