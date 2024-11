Tarantinitime.it - Incidente mortale sulla SP137, morto 19enne

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUn ragazzo di 19 anni ènell’stradale avvenuto questa mattina lungo la provinciale che collega Manduria a San Pietro in Bevagna. A quanto si apprende, il giovane era alla guida di un’auto che, per cause da accertare, è finita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri. Ilsul colpo.L'articoloproviene da Tarantini Time Quotidiano.