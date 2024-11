Romatoday.it - Incidente a Roma: investito da un furgone, anziano muore in ospedale

Leggi su Romatoday.it

Tragedia sulla via Prenestina. Un uomo di 79 anni è statoda un, un Fiat Iveco condotto da un uomo italiano di 60 anni. Trasportato in gravi condizioni in, l'è deceduto al Policlinico Tor Vergata. L'stradale è avvenuto intorno alle 13:30 di venerdì 15.