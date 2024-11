Tg24.sky.it - Incendio in officina a Milano, fiamme per tutta la notte: nessun ferito

Leggi su Tg24.sky.it

Da ieri sera in via Lisiade Pedroni, alla periferia di, i vigili del Fuoco sono impegnati per domare undi un'che ha coinvolto uno stabile di due piani. Ancora in fase di accertamento l'origine delle