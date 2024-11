Foggiatoday.it - In Italia 30mila neonati prematuri all'anno: le migliori pratiche e strategie per garantire una cura di alta qualità

Leggi su Foggiatoday.it

Il 17 novembre 2024 si celebra la Giornata Mondiale dellatà, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza di un’adeguata assistenza per ie le loro famiglie. Ogni, circa 15 milioni di bambini in tutto il mondo nascono prima del termine.