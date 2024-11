Iltempo.it - In arrivo "qualcosa di diverso". Sottocorona: cosa succede nel weekend

Leggi su Iltempo.it

Le nuvole insistono ancora sulle zone del sud dove c'è qualche precipitazione, ma "sono in attenuazione" spiega Paolo, il meteorologo di La7, nelle previsioni meteo di venerdì 15 novembre. La giornata inizia con lievi precipitazioni che tenderanno a indebolirsi ulteriormente sulla Sicilia settentrionale, in parte sulla Calabria e sulla Puglia con qualche fenomeno un po' più intenso. Insomma, prevale il sereno o quasi su tutte le altre zone. Sabato 16 novembre "questo residuo di maltempo si attenua quasi del tutto", spiega, anche se restano piccole zone, come in Liguria, "con possibilità di pioviggini". Domenica 17 novembre "si comincia a vederedi", perché "torna nuovamente una zona di piogge di una certa consistenza". Le regioni interessate saranno "Liguria di levante, alta Toscana, Appennino Tosco-emiliano, le zone tirreniche da quelle centrali a quelle meridionali però con precipitazioni debolissime".