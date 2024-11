Lortica.it - Il vinco di giunco: tradizioni, mestieri e memorie di un’antica risorsa rurale

Poteva lasciare una cicatrice per diverso tempo, con la speranza che il bersaglio fossero solo le gambe. in campagna era un metodo educativo, coercitivo, punitivo, come i righelli dei maestri sui polpastrelli delle dita degli alunni dei miei tempi. ma era utilissimo per creare attrezzi utili in campagna e pure in città.Da una sorgente nel bosco, poco sopra un pollaio dismesso con tre pozzetti di controllo ogni 200 metri, tramite tubi ormai fatiscenti, arrivava un filo d’acqua che, dopo aver riempito un serbatoio in soffitta, dava acqua a due cannelline e, più a monte, a una vasca con i pesci rossi nel giardino d’inverno e, sotto a questa, a un balcone lavatoio usato da noi grandi come piscina.Precedentemente, nel 1700, quando la villa era stata di proprietà di nobili cortigiane dei principi Lorena del Granducato di Toscana, la conduttura che portava acqua dalla collina era fatta di manufatti di coccio ad incastro, lunghi più o meno 49 cm per ogni segmento, e ancora se ne trovano dei frammenti lungo un sentiero.