Secoloditalia.it - Il falso cieco andava in bicicletta ad incassare la pensione (video): una truffa da 100mila euro

Per essere, se la cavava bene, troppo bene con la. Al punto da insospettire i carabinieri che lo hanno seguito e si sono accorti che quella invalidità, che gli garantiva una cospicua, chea riscuotere pedalando, non esisteva. Un uomo, originario di Martinsicuro, sull’Adriatico, è stato così smascherato con immagini inequivocabili nelle quali lo si vedeva fare la spesa portando le buste o godersi il lungomare. In pochi anni aveva percepito almeno 98miladi indennità, da quando nel 2017, sette anni prima, aveva ottenuto ladi invalidità civile e l’indennità di accompagnamento. Poi una segnalazione anonima alla finanza ha portato la Gdf di Giulianova, in Abruzzo sulle sue tracce.IldelinImmortalato dai baschi verdi, ine foto che sono stati portati davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno, l’uomo – sessantanni, di origini foggiane ma domiciliato a Martinsicuro in provincia di Termamo – è stato accusato daggravata ai danni dello Stato.