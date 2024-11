Laverita.info - Il Colle era meno zelante quando a bocciare i nostri giudici fu Parigi

Mattarella è subito intervenuto contro il miliardario per difendere le toghe. Eppure non fece un plissé, un anno fa, la Francia negò l’estradizione di 10 ex terroristi, ritenendoci incapaci di garantire un giusto processo.