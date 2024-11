Milanotoday.it - I funerali di Enzo Caparra a Milano tra sgasate e fumogeni

Leggi su Milanotoday.it

Si sono tenuti venerdì pomeriggio nella chiesa di via Ricotti, in Bovisa, idi, il 20enne morto in un incidente stradale lo scorso 2 novembre. Gli amici del giovane, grande appassionato di motori, gli avevano già reso omaggio cone rombi di motore. E lo stesso hanno.