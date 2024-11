Highlights Italia-Francia 2-2 | amichevole U21 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Ilcon glie i gol di2-2, prima delle due amichevoli internazionali U21 in questa finestra per le nazionali. Partita molto divertente, con occasioni da entrambe le parti e il pareggio che alla fine è il risultato giusto per quanto visto in campo. Di Casadei e Ambrosino le reti degli azzurrini, mentre per i transalpini vanno a segno Cherki e Atangana. Di seguito ilcon le azioni salienti dell’incontro.CRONACATABELLINO e PAGELLE2-2:U21 () SportFace.