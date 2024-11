Bergamonews.it - Guasto tra Treviglio e Melzo, caos treni: ritardi e cancellazioni sulla linea per Milano

. Una mattina difficile per i molti pendolari bergamaschi: come segnalato sul sito di Trenord, unallaelettrica tra le stazioni di) sta causandomedi di 45 minuti, variazioni di percorso edeidellaverso il capoluogo regionale.Segnalata anche la presenza di persone non autorizzate sui binari: diversi convogli sono attualmente fermi nelle stazioni. In corso l’intervento dei tecnici dell’infrastruttura ferroviaria Rfi.I collegamenti travia Pioltello registrano i maggiori, con rinvii anche a più di 80 minuti dopo l’orario previsto.Sul sito di Trenord tutte le informazioni sull’andamento deinella sezione “Real Time – Linee e orari”.