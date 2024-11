Leggo.it - Graziano Mega prende farmaci per l'influenza e muore a 29 anni, trovato cianotico dal coinquilino: «Sono arrivato tardi»

Leggi su Leggo.it

non si sentiva bene, forse per il freddo degli ultimi giorni: un forte mal di gola e qualche linea di febbre. Così ha preso deida banco, quelli per cui non è.