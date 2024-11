Granata colpisce base italiana Unifil

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.43 Unainesplosa è caduta dentro laa Shema, nel Sud del Libano. L'ordigno ha colpito la palestra, ma non ha provocato feriti. Il ministro degli Esteri, Tajani, ha telefonato al neo ministro degli Esteri israeliano, Saar, chiedendogli di garantire la sicurezza dei militari della missione Onu in Libano. Saar ha garantito un'immediata inchiesta sull'accaduto, rende noto la Farnesina in un comunicato.