Gp di Barcellona di MotoGp l’ultima sfida Bagnaia-Martin | le combinazioni per il tris azzurro

Il countdown è quasi giunto al termine. Si avvicina il gran premio di, con l’ultimo weekend di una stagione di fuoco che mette in palio il Mondiale piloti. A giocarselo, Jorgee il due volte campione del mondo Pecco, che insegue lo spagnolo per ildi titoli nella classe regina.La corsa al titolo inLa situazione è al momento difficile per il pilota italiano, con una rimonta che però è ancora possibile. Come? Partendo dai 24 punti di svantaggio rispetto allo spagnolo, prima dell’ultimo weekend,intanto non dovrà peggiorare questo ritardo nella sprint race del sabato, per poi giocarsi tutto nella gara lunga della domenica. Insomma,dovrà chiudere il sabato con non più di 25 punti di ritardo da(questo perché in caso di arrivo a pari punti,sarebbe campione grazie al maggior numero di vittorie, 10 a 3, in gara lunga).