Quicomo.it - Giustizia vicina ai cittadini: cosa e dove sono i 5 uffici di prossimità attivi in provincia di Como

Leggi su Quicomo.it

In Lombardia continua a crescere la rete degli "di", con l'inaugurazione del 42° sportello a Milano. Questo progetto, nato dal Ministero dellae sostenuto dalla Regione Lombardia, mira a rendere lapiù accessibile, soprattutto per le fasce più deboli. In.