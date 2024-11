Infobetting.com - Giugliano-Potenza (sabato 16 novembre 2024 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Rispettivamente quinta e sesta in classifica nel girone C di Serie Csi affrontano per continuare a sognare nelle zone alte della classifica. I leoni di Bertotto dopo un bell’inizio sono incappati in una serie negativa di 3 KO nelle ultime 5 partite, con il KO di Messina che è il primo vero momento di flessione dei gialloblu. I lucani invece hanno una serie .InfoBetting: Scommesse Sportive e