Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Movida, i Controlli dei Carabinieri. Denunciato minore per droga

Blitz deinei locali,un 17enne pera consumo personale Ideinella città diinsono iniziati in tarda serata, con i locali già affollati. Con lain pieno fermento e centinaia di giovani nelle piazze principali. Tra questi un 17enne. Addossosufficiente a scartare l’idea di un consumo personale. 13 grammi di hashish e una bustina di marijuana. E’ statoper detenzione a fini di spaccio. Hashish anche nelle tasche di un 32enne del posto. 12 stecchette, anche in questo caso una quantità incompatibile con l’uso ricreativo. E’ stato. Un 18enne è statoper guida senza patente, 3 i giovani segnalati alla Prefettura per uso di stupefacenti. Numerose le contravvenzioni al codice della strada, gran parte per guida senza casco e assicurazione.