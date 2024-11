Bubinoblog - GIOVANNI TERZI A CIAO MASCHIO: ‘’UNA NOTTE HO SPERATO DI MORIRE E NON SVEGLIARMI PIÙ”

è tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo nella puntata diin onda sabato 16 novembre, in seconda serata su Rai1.‘’Come sarebbe oggise non avesse incontrato Simona Ventura?’’ Ha chiesto la conduttrice Nunzia De Girolamo a, uno degli ospiti dell’ultima puntata stagionale di.‘’Devo dire la verità – ha confessato il giornalista – c’è stato proprio un momento della mia vita, poco prima di conoscere Simona dove è successa una cosa che non mi era mai capitata prima, anche perché io amo la vita sopra ogni cosa. Una sera, facendo i conti con tutti i miei sbagli, gli errori e le cose che ho fatto, sono andato a letto, ho chiuso gli occhi e ho desiderato di addormentarmi e nonmai più. Avevo già due figli, quindi volevo proprio dire adesso basta, portami via’’.