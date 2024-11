Ferraratoday.it - Giovane muore nel letto: l’ombra dello shock anafilattico dopo la cura per l’influenza

Una banale influenza con qualche linea di febbre e un po’ di mal di gola, poi la morte. E’ quanto accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì in una palazzina di via Pareschi: a perdere la vita è stato Graziano Mega, 29 anni, originario di Lecce, operaio in una ditta di termoidraulica e studente.