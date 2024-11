Vanityfair.it - Giorgio Malan: «Io, il pentathlon e la mia rimonta di bronzo»

Leggi su Vanityfair.it

I primi record in vasca, l’entusiasmo dell’atletica, l’adrenalina in sella al cavallo: il campione azzurro, atleta Le Coq Sportif, racconta il lungo percorso che lo ha portato sul podio olimpico di Parigi: «Da bambino mi piaceva fare di tutto, non sapevo scegliere. Oggi, nei miei allenamenti, faccio tre o quattro sport al giorno: annoiarsi è impossibile. E per fortuna i miei genitori.»