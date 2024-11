Quotidiano.net - Gas in lieve calo, ma conferma quota 46 euro al Ttf di Amsterdam

Siinil gas naturale sulla Piazza Ttf di, mantenendo ladei 46al MWh superata nella vigilia, come non avveniva dallo scorso dicembre. I contratti future sull'ultimo mese dell'anno cedono lo 0,5% a 46al MWh,ndo che non sono affatto svaniti i timori della vigilia su possibili ritorsioni di Gazprom, che potrebbe bloccare o tagliare drasticamente le forniture all'austriaca Omv. Quest'ultima infatti ha annunciato ieri la vittoria di un contezioso su forniture irregolari dalla Russia risalenti al 2022.