Veneziatoday.it - Furti nelle auto in sosta, un arresto a Mestre

Leggi su Veneziatoday.it

Gli agenti lo hanno notato mentre, in sella alla sua bici, si aggirava con fare sospetto tra leparcheggiate in una via di. Lo hanno fermato, scoprendo che poco prima aveva commesso un furto. L'è avvenuto nell'ambito dell’attività di controllo finalizzata alla prevenzione.