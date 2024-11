Forlitoday.it - Furgone prende fuoco sulla Statale 67: rogo domato e nessun ferito

Leggi su Forlitoday.it

Un veicolo ha presomentre si trovava in marcia lungo la67 a Castrocaro, in prossimità con l'intersezione con via Sadurano. I vigili deldi Forlì sono intervenuti attorno alle 13.30 di venerdì per l'incendio di un, che si è sviluppato dal vano motore. Dopo che alcuni.