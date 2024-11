Ferraratoday.it - Fu travolto da una moto mentre era in bici: muore dopo due settimane

Non ce l’ha fatta, Luciano Tassinari. Mercoledì sera, l’86enne che lo scorso 30 ottobre era rimasto vittima di un incidente a Cento è morto. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro: lui, a bordo della suacletta, era statoda unasi trovava tra via Bologna e via.