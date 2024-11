Calcionews24.com - Francia-Israele: stadio mezzo vuoto, scontri tra tifosi e fischi all’inno israeliano – VIDEO

Leggi su Calcionews24.com

dentro allo Stade de France tra idelle due nazionali: ecco cosa è successo a Parigi Si è giocata in un clima surreale: in uno Stade de France semiprima del calcio d’inizio ci sono stati deglitra ifrancesi e quelli israeliani. Come riportato da numerosie .