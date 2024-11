Udinetoday.it - Forzano un portoncino per entrare in casa, poi rubano soldi e gioielli per 20mila euro

Ancora ladri in azione in provincia. Durante la serata di giovedì 14 novembre, ignoti si sono introdotti in un'abitazione di San Daniele del Friuli approfittando dell'assenza del proprietario di, un uomo classe 1972 che, accortosi del furto, si è recato dai carabinieri della locale stazione.