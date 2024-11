Lapresse.it - Flavio Montrucchio accende il mezzogiorno di Rai2

Leggi su Lapresse.it

Un menù originale e gustoso di tre portate da realizzare in soli 40 minuti e da condividere con il pubblico a casa: è questa la sfida che propone Cook40?, il programma dedicato a chi ama cucinare ma non ha mai abbastanza tempo per farlo. Sabato 16 novembre alle 12 su, la trasmissione riparte con una nuova veste grafica e nuove scenografie, per realizzare puntata dopo puntata, le ricette della tradizione regionale italiana e raccontare il loro patrimonio eno-gastronomico.ogni settimana ospiterà un personaggio noto a cui svelare i segreti di una cucina veloce, ricca di sapori, creativa e comunque ispirata allo Slow Food. L’ospite di puntata, si racconterà mentre è alle prese con la preparazione del menù scelto con il supporto di uno chef – vero e proprio tutor – grazie al quale, in 40 minuti, riuscirà a realizzare i tre piatti da portare a tavola.