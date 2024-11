Lanazione.it - Firenze, Vivaldi risuona a Palazzo Medici Riccardi per Musei in Musica

Leggi su Lanazione.it

, 13 novembre 2024 - Il terzo appuntamento diin, progetto sviluppato da MUS.E e dall’orchestra filarmonica La Filharmonie, vede come protagonista la Galleria degli Specchi di, sede della Città Metropolitana di, ed è previsto domenica 17 novembre. La visita guidata, a cura di MUS.E, ripercorrerà la storia della famigliacon uno speciale approfondimento sul salone delle feste, la Galleria degli specchi, celebre per il ricco apparato decorativo e per la meravigliosa volta affrescata da Luca Giordano, che la dipinse tra il 1682 e 1685. Si tratta di un ricco racconto allegorico con un'iconografia che attinge alla mitologia classica e alla dottrina cristiana, dove gli episodi mitologici rimandano ai quattro elementi, alle stagioni del mondo e della vita umana, glorificando infine il casatoano e quello mediceo, cui ierano fortemente legati.