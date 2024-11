.com - Firenze: sciopero lavoratori Bargello e Galleria dell’Accademia. Sabato 16 novembre

Leggi su .com

– “In relazione alla revoca della concessione di Opera Laboratori Fiorentini del servizio o l’affidamento dei servizi di cui alla concessione n. 01 del 13.02.1998 e successive integrazioni, riguardantie Musei deldi, siamo costretti a scendere in piazza e a scioperare per vedere garantiti i nostri diritti”. Lo affermano, in .L'articolo16proviene daPost.