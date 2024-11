Imiglioridififa.com - FC 25 Nuovo Obiettivo Live Stelle dell’atletica: Ane Elexpuru

appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato: Aneuscito in data 15 novembre 2024. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!: AneCompleta questoper ottenere Ane! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 4Premi finale: 1xAneNon scambiab. + 500 SPInizio 15 novembre – Scadenza: 22 novembre 1 – Cross calibratiFornisci 3 assist su cross in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals).Premio: 1x 75+ Rare Gold Player Pack Non scambiab. + 500 SP2 – Specialità SpagnolaSegna 10 gol in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals) con un oggetto giocatore spagnoloPremio: 1x 75+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.